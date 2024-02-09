В Думу внесли законопроект о цифровой платформе статистических данных

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 548028-8, который прописывает в законе об официальном статистическом учете правовые основы работы ГИС "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных".

Документ предполагает установление механизма сбора отчетности через личный кабинет респондента, а также предоставление доступа к консолидированным данным о деятельности малых и средних предприятий органам власти.

Законопроект разработан для снижения отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства, оптимизации предоставляемой ими отчетности, а также исключения практики дублирования отчетности, говорится в пояснительной записке. Так, функционал ГИС позволяет установить механизм сбора отчетности по принципу "одного окна" - личного кабинета респондента, доступ к нему будет происходить через портал госуслуг и Цифровой платформы "МСП.РФ". Подписывать отчетность в личном кабинете можно будет усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе уже используемой респондентом при предоставлении обязательной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Доступ к консолидированным данным о деятельности субъектов МСП, содержащимся в информационной системе, будет предоставлен органам власти всех уровней. Это, по мнению авторов, позволит исключить дублирование и снизить нагрузку на хозяйствующие субъекты без ущерба информационным потребностям государства, обеспечив рациональное и многократное использование единожды собранных сведений.

Иным категориям пользователей отдельные виды статистических данных могут предоставляться на платной основе в порядке, установленном правительством, следует из законопроекта.

Согласно действующему законодательству, сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов МСП проводятся один раз в пять лет. Выборочные статические наблюдения - ежемесячно или ежеквартально при обследовании малых и средних предприятий и ежегодно, если речь идет о деятельности микропредприятий.

Во внесенном законопроекте говорится, что перечень первичных статистических показателей и периодичность их сбора утверждаются правительством.

В законе о статистическом учете делается оговорка о том, что его действие не применяется к отношениям, связанным с ведением бухгалтерского учета, составлением финансовой отчетности, а также формированием и представлением налоговых деклараций и других документов в соответствии с соответствующим налоговым законодательством.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года, норма о том, что субъекты статистического учета уведомляют респондентов о проведении федерального статистического наблюдения через личный кабинет на цифровой аналитической платформе и на Едином портале государственных услуг - с 1 апреля 2025 года