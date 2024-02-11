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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Трое детей погибли при столкновении автомобиля с поездом на Ставрополье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись в воскресенье между станциями Светлоград и Мокрая Буйвола в Ставропольском крае, есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба РЖД.

По ее данным, на участке между станциями Светлоград и Мокрая Буйвола в Ставропольском крае водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, еще двое получили травмы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавшие из одной семьи, все погибшие - дети. Их родители находятся в реанимации.

На движение других поездов авария не повлияла.

Ставропольский край
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