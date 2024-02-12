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Роспотребнадзор исключил риск завоза вируса Аляскапокс в РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Риски завоза в Россию вируса Аляскапокс, случай заболевания которым был выявлен на полуострове Кенай США, исключены, заявили в понедельник в Роспотребнадзоре.

"Риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс на территории РФ исключены. Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Для контроля ситуации на границе используется автоматизированная информационная система (АИС) "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В ведомстве отметили, что, по данным департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай от вируса Аляскапокс умер пожилой мужчина. По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с погибшим. У мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии.

"Информация по данному случаю требует дополнительной проверки и подтверждения. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

Вирус Аляскапокс в основном встречается у мелких млекопитающих, чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать домашние животные. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку, отметили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор США Аляска
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