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Роспотребнадзор исключил риск распространения вируса Чандипура в России

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рисков завоза и распространения вируса Чандипура, от которого в Индии скончались 16 человек, в России нет, переносящие заболевание комары в России не обитают, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ссылаясь на публикации в СМИ, в ведомстве добавили, что в штате Гуджарат 16 человек умерли после заражения новым вирусом Чандипура, всего выявили 50 заболевших, все случаи зарегистрированы только в Индии.

Вирус Чандипура - это вирус, который обычно передается через укусы москитов-флеботоминов и может вызвать острое инфекционное заболевание у человека, известное как лихорадка Чандипура. Это редкое заболевание, которое проявляется высокой температурой, головной болью, мышечной слабостью и другими симптомами. Лихорадка Чандипура может быть смертельной. Вирус наиболее опасен для детей в возрасте до 15 лет, поскольку их иммунитет против вирусных инфекций очень низок.

Роспотребнадзор Гуджарат Индия вирус Чандипура
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