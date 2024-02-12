Россия сократила экспорт химпродукции в 2023 году в денежном выражении на 35,2%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из России в 2023 году сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 35,2% и составил $27,2 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Ранее сообщалось, что экспорт за 11 месяцев составил $24,9 млрд. Таким образом, в декабре за рубеж направлено продукции на $2,3 млрд.

Импорт продукции химпрома в 2023 году снизился на 2,4%, до $55,7млрд. Этот же показатель в январе-ноябре составлял $51 млрд, соответственно, в декабре объем ввозимой продукции в денежном выражении составил $4,7 млрд.

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

Ранее замглавы Минпромторга Михаил Юрин говорил, что в количественном выражении экспорт химической продукции из России по итогам 2023 года сократился примерно на 3%. По его словам, импорт химической продукции также снижается благодаря замещению поставками отечественных предприятий, а также продуктами из дружественных стран. Абсолютные показатели экспорта и импорта он приводить не стал.