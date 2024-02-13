В РСТ ожидают, что виртуальная платежная карта для интуристов заработает к лету

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные туристы сейчас чаще всего едут в Россию с наличными, хотя банки работают над созданием механизмов безналичной оплаты для них, и "карта туриста" может полноценно заработать к летнему сезону, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Невозможность расплатиться в России картами международных платежных систем - одна из самых острых проблем, мешающих росту потока зарубежных туристов в страну. Варианты использования банковских карт иностранцами уже предлагаются, но, по словам туроператоров, пока чаще всего они привозят в Россию валюту, меняют ее на рубли и расплачиваются наличными", - говорится в сообщении.

Глава комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор туроператора "Свой-ТС" Сергей Войтович уверен, что виртуальные карты заработают к лету.

"Внедрение виртуальных карт идет и к сезону, уверен, они заработают. Проблема в том, что выдаются они в "Шереметьево", там же меняются и кладутся деньги на карту, а большинство туристов прилетает в "Домодедово". Договариваемся о создании такого же пункта выдачи и в этом аэропорту. Плюс какое-то время уйдет на обучение наших и иностранных сотрудников регламенту обслуживания", - рассказал он.

Войтович добавил, что из зарубежных платежных систем в России действует китайский WeChat.

"Есть случаи, когда китайские туристы расплачиваются своими карточками в России, но они пока действуют не во всех отелях и магазинах. "Картами туриста" наши туристы пока не пользуются, подавляющее большинство расплачивается наличными деньгами", - уточнила исполнительный директор компании "Фаворит" Анисия Якушева.

В компании "Академсервис", специализирующейся на приеме деловых зарубежных туристов, также рассказали, что пока они, в основном, пользуются наличными.

Как ранее сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, на законодательном уровне схема безналичной оплаты зарубежными туристами в России уже утверждена, сейчас дело за банками - начинать формирование финансового продукта для иностранцев. По словам советника председателя правления банка "Мир привилегий" Юрия Мельникова, банки работают в трех основных направлениях решения этой проблемы.

"Первое - выдача карт через дружественный банк другого государства. Это может быть или электронная, или пластиковая карта. Все зависит от законодательства, таможни, от существующих в этом государстве правил пересечения пластиком границ. Туристу выдается карта, она пополняется переводом, в Россию он приезжает уже с картой "Мир". Эту схему уже предлагают многие банки", - сказал эксперт.

Второй вариант - выдача карты в российском аэропорту при встрече туриста.

"Туристу выдают карту "Мир", он кладет наличные и уже свободно может передвигаться по России. При выезде он может сдать карту и получить обратно наличные, если не все средства израсходованы. Этот продукт в нынешнем году банки будут тоже использовать", - пояснил Мельников.

Третий продукт - электронные платежные средства зарубежных стран, такие как китайский WeChat или индийский PayTM.

В июне 2023 года Госдума приняла закон, который дает право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист может бронировать тур, а прибыв в Россию - расплачиваться за услуги и совершать покупки.