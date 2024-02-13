Песков объяснил отказ Путина от предвыборных дебатов его напряженным графиком

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ Владимира Путина от участия в предвыборных дебатах напряженным графиком главы государства.

"Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов", - сказал Песков журналистам во вторник, комментируя отказ Путина от дебатов.

По его словам, россияне имеют возможность видеть заявления президента по всем аспектам жизни фактически на ежедневной основе.

О том, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, Песков сообщал в конце января.