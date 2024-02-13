В Анапе частично обрушилась крыша загоревшейся многоэтажки

Эвакуированы 440 жильцов, есть один пострадавший

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание в многоквартирном доме в Анапе, возникшее вечером во вторник, перешло на квартиры, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Крыша дома частично обрушилась, огонь перешел на квартиры", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, предварительно, от огня пострадали 33 квартиры.

Вечером во вторник произошло возгорание мансарды 11-этажного жилого дома в Анапе. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь возгорания оценивается в 1 тыс. кв. метров. В районе пожара ограничено движение транспорта.

По информации пресс-службы МЧС РФ, один человек пострадал. Из дома эвакуированы 440 жильцов, из которых 112 - дети. Их разместят в трех пунктах временного размещения.

Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и "введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома", добавили в пресс-службе прокуратуры региона.