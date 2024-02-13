Пожар в многоэтажке в Анапе локализован на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в многоэтажном доме в Анапе на площади 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что эвакуированные жильцы временно размещены в пунктах временного размещения. С ними работают психологи МЧС России.

Как сообщалось, вечером во вторник загорелась мансарда 11-этажного жилого дома в Анапе. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь возгорания оценивается в 1 тыс. кв. м. В районе пожара ограничено движение транспорта.

По информации пресс-службы МЧС РФ, один человек пострадал. Из дома эвакуированы 440 жильцов из которых 112 детей. Их разместят в трех пунктах временного размещения.

Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и "введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома", добавили в пресс-службе прокуратуры региона.