Движение поездов под Сочи восстановлено после схода селя

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Возобновлено движение поездов по обоим путям на участке Дагомыс - Лоо после схода селя, сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в среду.

"Сегодня в 04:58 на участке Дагомыс - Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с продолжающимися работами пригородные поезда на Черноморском побережье все еще курсируют по временному расписанию. Поезда дальнего следования ходят согласно действующему графику.

Железнодорожное сообщение на Черноморском побережье было нарушено 4 февраля в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс - Лоо. 6 февраля было открыто движение по одному пути.