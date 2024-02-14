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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Путин подписал закон о продаже акций компаний за нарушения на рынке энергетики

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) возможность добиваться через суд продажи акций компаний, совмещающих виды деятельности в электроэнергетике.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Дело в том, что в России запрещено совмещать деятельность по передаче электроэнергии и управлению с деятельностью по производству энергии или ее сбыту в рамках одной ценовой зоны.

"После его (законопроекта - ИФ) принятия ФАС России может обратиться в суд с требованием принудительной продажи акций компаний, которые продолжают незаконное совмещение. Например, когда организация осуществляет энергосбытовую деятельность вместе с передачей электроэнергии. Сейчас у ФАС России есть полномочия обращаться с иском в суд только по принудительной продаже имущества компаний, но не акций", - сообщало ранее ведомство. При этом продать акции можно будет только через открытый аукцион.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, в настоящий момент у ФАС есть возможность обратиться в суд "с требованием о прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, а также принимать решения о принудительной реорганизации (в форме разделения или выделения) юридических лиц, не обеспечивших выполнение указанных требований (о запрете на совмещение - ИФ)". При этом такие меры ФАС не могла применять к аффилированным лицам, "в действиях которых имеются нарушения запрета на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности".

Предлагаемая в законопроекте мера по наделению ФАС новыми полномочиями позволит через продажу акций как раз решить вопрос с аффилированностью компаний.

ФАС Владимир Путин
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