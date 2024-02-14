В Кремле не услышали новизны в заявлении Трампа о НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Требование Дональда Трампа к другим членам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП не новое, это был один из основных посылов его президентства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова Трампа о том, что страны НАТО, которые не тратят на оборону 2% своего ВВП, должны терять право пользоваться пятой статьей устава альянса, которая гласит, что нападение на одного из членов организации равно нападению на всю организацию.

"Мы видели (заявления Трампа - ИФ), но справедливости ради давайте вспомним, что в свою бытность президентом США это был один из главных посылов Трампа, которым он оперировал в своих отношениях с членами альянса. Собственно, он постоянно повторял про эти два процента по разным случаям, поэтому никакой новизны в его подходе к этой проблеме нет", - ответил Песков.