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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Лавров на следующей неделе посетит Кубу, Венесуэлу и Бразилию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующей неделе посетит Кубу, Венесуэлу и Бразилию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"19 февраля Лавров посетит с визитом республику Куба; запланирована встреча с президентом этой страны, с министром иностранных дел Кубы. В ходе беседы с кубинскими партнерами предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, глобальной и региональной повестки дня", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Уже 20 февраля Лавров посетит Венесуэлу, где запланированы встречи с президентом и исполнительным вице-президентом этой страны, а также планируются переговоры в венесуэльском МИДе.

"Стороны обсудят текущее состояние и перспективы двустороннего стратегического партнерства, включая углубление диалога и реализацию важнейших совместных проектов в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран в ООН и на других международных площадках", - рассказала Захарова.

21-22 февраля Лавров примет участие в совещании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, продолжила официальный представитель МИД РФ.

"В выступлении Лаврова будут даны развернутые российские соображения и оценки стоящих перед международным сообществом вызовов, их внутренних причин, динамики, а также необходимых шагов по эффективному преодолению указанных проблем", - сказала Захарова.

По ее словам, на "полях" встречи глав МИД "большой двадцатки" у главы МИД РФ также запланирован ряд двусторонних встреч.

МИД РФ Сергей Лавров Куба Бразилия Венесуэла G20
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