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Глава комитета Думы предложил ввести электронную подпись при выдаче займа МФО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который предлагает ввести использование электронной подписи при выдаче займов микрофинансовыми организациями (МФО), заявил в ходе панельной дискуссии на форуме "Кибербезопасность в финансах" в среду глава комитета Анатолий Аксаков.

По его словам, МФО зачастую выдают займы преступникам и законодательство позволяет совершать это, так как микрозаем можно получить удаленно, по копии паспорта.

"Подготовлен законопроект в недрах комитета. Он предусматривает сверку с базой данных ЦБ - у ЦБ есть база данных тех злоумышленников, которые раньше уже засветились, соответственно, с этой базой данных, при оформлении микрозайма, эти организации (МФО - ИФ) должны сверяться. Второе - ЦБ должен эту информацию размещать у себя в сети, для того, чтобы МФО могли сверяться с этой информацией и принимать соответствующие решения. И заставить применять электронную подпись. Сегодня можно подписать просто удаленно, фактически копию подписи передать в МФО и этого достаточно для оформления займа. Хорошее поле для преступников", - сказал Аксаков.

"В принципе, концептуально мы поддерживаем то, что нужно работать с мошенничеством при выдаче займов уже не банками, а МФО, хотя объем (выдачи займов - ИФ) по сравнению с банками гораздо меньше, потому что и рынок МФО несопоставим с банковским рынком, но мы видим, что проблемы нарастают, и мы видим это даже по жалобам. Если три года назад это было 2 тыс. жалоб, потом следующий год 3 тыс., потом 4 тыс. Мы каждый год по тысяче прибавляем и жалобы растут. Здесь надо соизмерять с тем, что в МФО люди идут, когда часто в банках не получают кредиты, и простота, удобство получения - это важное преимущество", - ответила на инициативу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Анатолий Аксаков Эльвира Набиуллина МФО Госдума ЦБ РФ Банк России
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