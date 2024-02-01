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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

За запрет работы микрофинансовых организаций выступили 70% опрошенных россиян

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (70%) считают, что в России следует запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что чаще всех в пользу такого запрета высказываются сограждане с ежемесячным доходом от 50 000 до 99 999 рублей (77%).

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Основной аргумент сторонников запрета МФО сводится к тому, что в данной сфере действуют слишком много мошенников, а деньги взаймы должны выдаваться банками после тщательной проверки потенциального заемщика.

Согласно опросу, против запрета МФО высказываются 6% россиян, чаще всех - сограждане до 34 лет (11%). Они обосновывают свою позицию стремлением обеспечить доступ к займам для всех граждан вне зависимости от их дохода.

По данным SuperJob.ru, почти каждый четвертый (24%) затрудняется определиться со своей позицией по данному вопросу.

Опрос был проведен 28-30 января 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 377 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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