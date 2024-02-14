Четверо мужчин устроили перестрелку из травматического оружия в центре Москвы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В результате перестрелки между участниками ДТП в центре Москвы пострадали три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около 21:00 в районе дома 11А по ул. Плющиха при оформлении ДТП с незначительными механическими повреждениями между четырьмя мужчинами произошел конфликт. В результате инцидента обе стороны применили травматическое оружие, причинив ранения друг другу", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, три человека обратились за медицинской помощью, еще один участник конфликта задержан.