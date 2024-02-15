Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити

Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити
Фото: Jeremy Hogan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, многие пострадали во время стрельбы в Канзас-Сити в американском штате Миссури, сообщают местные СМИ.

По словам представителя пожарной охраны города Майкла Хопкинса, один человек был застрелен в конце парада в честь победителей чемпионата США по американскому футболу или "Супербоула".

Три человека находятся в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом, шестерым понадобилась медицинская помощь.

В свою очередь, начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс подтвердила, что один человек погиб.

По ее данным, число раненых "может быть от 10 до 15".

Грейвс заявила, что стрельба произошла на западной стороне вокзала Юнион-Стейшн. Когда полицейские прибыли туда, они взяли под стражу двух человек.

Как уточняют СМИ, примерно 1 млн человек были в центре Канзас-Сити в среду, празднуя победу местной команды "Канзас-Сити Чифс" в чемпионате.

На мероприятии присутствовало более 800 сотрудников правоохранительных органов.

Канзас-Сити США Миссури Супербоул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе усиление обороны и помощь Киеву

Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе усиление обороны и помощь Киеву

Православные отмечают Сретение

Православные отмечают Сретение
Обострение палестино-израильского конфликта

Салливан заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирным жителям Рафаха

Салливан заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирным жителям Рафаха

Что произошло за день: среда, 14 февраля

Москва ждет от Ташкента реакции на заявления ректора Университета журналистики

Обострение палестино-израильского конфликта

Испания и Ирландия попросили ЕК выяснить, нарушает ли Израиль в Газе права человека

Испания и Ирландия попросили ЕК выяснить, нарушает ли Израиль в Газе права человека
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });