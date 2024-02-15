Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити

Фото: Jeremy Hogan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, многие пострадали во время стрельбы в Канзас-Сити в американском штате Миссури, сообщают местные СМИ.

По словам представителя пожарной охраны города Майкла Хопкинса, один человек был застрелен в конце парада в честь победителей чемпионата США по американскому футболу или "Супербоула".

Три человека находятся в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом, шестерым понадобилась медицинская помощь.

В свою очередь, начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс подтвердила, что один человек погиб.

По ее данным, число раненых "может быть от 10 до 15".

Грейвс заявила, что стрельба произошла на западной стороне вокзала Юнион-Стейшн. Когда полицейские прибыли туда, они взяли под стражу двух человек.

Как уточняют СМИ, примерно 1 млн человек были в центре Канзас-Сити в среду, празднуя победу местной команды "Канзас-Сити Чифс" в чемпионате.

На мероприятии присутствовало более 800 сотрудников правоохранительных органов.