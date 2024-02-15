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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

В РФ подготовят законопроект об оборотных штрафах за нарушение квоты по выбросам

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2024 году займется разработкой законопроекта об ужесточении ответственности для крупных промышленных предприятий, которые не соблюдают установленные для них параметры по квотированию выбросов в атмосферный воздух, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко журналистам.

"Мы получили одобрение президента (Владимира Путина - ИФ) на подготовку изменений в действующее законодательство - в КоАП - о введении так называемых оборотных штрафов в случае, если промышленные предприятия, крупные компании не достигают квот выбросов. Обязательно в этом году будем такой законопроект рассматривать", - сказала Абрамченко.

В РоссииГосдума приняла закон об ужесточении квотирования выбросов предприятиямиЧитать подробнее

Как сообщалось, с 1 января 2020 года и по 31 декабря 2026 года в ряде российских городов, включая Красноярск и Норильск, действует эксперимент по квотированию выбросов промышленными предприятиями. По действующему закону, для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов - всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия.

Для предприятий-загрязнителей Росприроднадзор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов. Предприятия-загрязнители обязаны соблюдать установленные квоты. Изначально предполагалось, что в случае если предприятие не может соблюсти их, то должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом, например, провести озеленение территорий, рекультивацию свалок.

Однако в апреле 2023 года Госдума приняла закон об ужесточении квотирования выбросов предприятиями, который исключает возможность проводить компенсационные мероприятия.

В правительстве также заявляли о планах с 2027 года перейти к взысканию оборотных штрафов в размере до 5% от выручки с предприятий, загрязняющих окружающую среду.

Виктория Абрамченко
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