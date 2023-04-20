Госдума приняла закон об ужесточении квотирования выбросов предприятиями

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который исключает для промышленных предприятий возможность проводить компенсационные мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха в городах, которые вошли в эксперимент по квотированию выбросов.

Законопроект № 202708-8 правительство внесло в палату в сентябре 2022 года.

Эксперимент по квотированию выбросов промышленными предприятиями был запущен с 1 января 2020 года, он действует по 31 декабря 2026 года. Первоначально предполагалось, что в эксперименте будет участвовать 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Позже был принят закон, который позволял правительству включить в эксперимент городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Правительство распоряжением от 7 июля 2022 года утвердило дополнительный перечень городов, участвующих в эксперименте с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2030 года. В перечень, в частности, вошли Махачкала, Барнаул, Ачинск в Красноярском крае, Астрахань, Иркутск, Кемерово, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск.

По действующему закону, для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов - всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия.

Для предприятий-загрязнителей Росприроднадзор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов. Предприятия-загрязнители обязаны будут соблюдать установленные квоты. В случае, если предприятие не может соблюсти их, то должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом. Например, провести озеленение территорий, рекультивацию свалок.

Принятый депутатами закон убирает из закона норму о возможности компаниями проводить компенсационные мероприятия и обязует компании предпринять меры по достижению квот выбросов в установленные сроки. Уточняется, что для 12 городов, поименованных в законе этот срок (оснащения системами автоматического контроля) - до 31 декабря 2025 г.; в городах, определенных правительством - в течение двух лет и шести месяцев после утверждения перечня квотируемых объектов для таких территорий.

При обсуждении законопроекта депутат Александр Коган напомнил, что было поручение президента о том, что все предприятия, которые являются основными загрязнителями, должны иметь систему онлайн-определения выбросов в атмосферу.

"Очень много мы говорим про то, что есть эффект "открытой форточки", когда люди чувствуют, что ситуация не улучшается, а на бумаге, по отчетности предприятий, ситуация улучшается по выбросам в атмосферу и они устанавливают очистные сооружения на соответствующие выбросы. И вот чтобы этого не было, данный законопроект призван в режиме онлайн сообщать как надзорным органам, так и гражданам об объемах выбросов этих предприятий и как они достигают те квоты, те лимиты, которые устанавливают соответствующие регулирующие органы", - сказал он.

"Было предложение бизнеса в очередной раз отсрочить вступление в силу норм этого закона еще на два года, но после послания президента, когда мы увидели, что президент обратил внимание и крупного бизнеса, депутатов, глав муниципальных образований и глав субъектов на то, что нет смысла передвигать соответствующий закон. Мы и так уже во время пандемии дали два года отсрочки крупному бизнесу, основным загрязнителям, чтобы они два года еще могли внедрять соответствующую систему и с 2024 года на 2026 год перенесли сроки", - напомнил депутат.

В марте 2022 года Госдума заморозила на два года ряда экологических инициатив из-за кризиса: отложила срок завершения эксперимента по квотированию загрязняющих веществ с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года и на год - с 1 сентября 2022 года до 1 сентября 2023 года - срок расширения перечня территорий-участников эксперимента.

Ранее РСПП высказал опасение в связи с исключением для промышленности опции проводить компенсационные мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха. Письмо на эту тему глава союза Александр Шохин отправил премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению Шохина, поправки искажают суть эксперимента по квотированию выбросов, который проводится более трех лет, и не обсуждались с бизнесом.

Эксперимент выявил ряд методических проблем, в том числе установление непропорциональных и в ряде случаев заведомо невыполнимых требований по сокращению выбросов, отметил Шохин. Если действующая редакция закона позволяет гибко преодолевать недостатки за счет компенсационных мер, то сейчас планируется сформулировать задачу принципиально иначе - достичь установленных квот выбросов, даже если для этого отсутствует техническая возможность.

Глава РСПП также обратил внимание на то, что решение об отмене механизма компенсационных мер предлагается принять на фоне планов по существенному ужесточению административного наказания для участников эксперимента по квотированию и введению штрафов за недостижение квот в долях от выручки.

"Тем самым "правила игры" для участников эксперимента по квотированию кардинально меняются непосредственно в ходе его проведения: компании лишаются одного из ранее существовавших способов обеспечить соблюдение требований законодательства, и одновременно с этим для них многократно возрастают риски, связанные с невозможностью достижения квот выбросов в установленный срок", - отмечал Шохин. Он считает, что с принятием законопроекта многократно возрастёт опасность необоснованного изъятия у компаний значительных объемов финансовых ресурсов, которые не смогут быть направлены ни на развитие производственных мощностей, ни на иные меры по охране окружающей среды.

В правительства есть планы с 2027 года перейти к взысканию оборотных штрафов с предприятий, загрязняющих окружающую среду, штрафы могут достигать 5% от выручки.