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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Что произошло за день: пятница, 16 февраля

Сообщение о смерти Навального, просьба гособвинения об увеличении тюремного срока для Дарьи Треповой, решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Алексей Навальный умер в колонии, заявило управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В сообщении говорилось, что в пятницу в колонии №3 Навальный "после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание". В Лабытнангской городской больнице сообщили, что скорая доехала до колонии меньше чем за семь минут, а на территорию медики попали за две минуты, попытки реанимации продлились больше получаса. ФСИН направила в колонию комиссию, СКР проведет процессуальную проверку.

- Реакция лидеров стран НАТО в связи со смертью Навального "саморазоблачительна", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "оголтелыми и недопустимыми" обвинения лидеров западных стран в адрес российских властей.

- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор заявил, что проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. ЦБ повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%, на 2025 год - до 8-10%. Совет директоров видит момент начала снижения ключевой ставки позже октябрьского прогноза, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что сигнал по денежно-кредитной политике можно считать нейтральным.

- Гособвинение попросило увеличить срок лишения свободы Дарье Треповой на год - с 27 лет колонии общего режима до 28 лет.

- За нарушение запрета размещать рекламу на ресурсах иноагентов может грозить до двух лет лишения свободы, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Законопроект № 553750-8, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу у иноагентов, был внесен в Госдуму 15 февраля.

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