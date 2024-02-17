В Ижевске не выявили превышения вредных веществ в воздухе после пожара

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения содержания вредных веществ после пожара в Ижевске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в субботу.

"Специалисты провели замеры предельно допустимых концентраций химических элементов в районе жилых домов по улицам Орджоникидзе и Ключевой Посёлок (по направлению ветра). Превышение ПДК (предельно допустимой концентрации - ИФ) в воздухе не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятие, на котором произошёл пожар, производит профессиональные моющие и дезинфицирующие средства.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

О пожаре в производственном здании в Ижевске на площади 2,8 тыс. кв. м стало известно в субботу после полуночи. За несколько часов площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

Открытое горение было ликвидировано утром. В тушении участвовали более 100 специалистов и 33 единицы техники.