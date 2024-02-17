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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:08

Открытое горение ликвидировано в производственном здании в Ижевске

Открытое горение ликвидировано в производственном здании в Ижевске
Фото: Telegram-канал МЧС России

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Ижевске, сообщили в МЧС России в субботу утром.

"Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в ведомстве, пострадавших при пожаре нет.

О пожаре в производственном здании в Ижевске на площади 2,8 тыс. кв. м стало известно в субботу после полуночи. За несколько часов площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. кв. м.

МЧС России Ижевск
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