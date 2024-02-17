Движение автомобилей открыли по Транскаму после расчистки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта разрешено по Транскавказской автомагистрали с 09.00 17 февраля по московскому времени после расчистки дорожного полотна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу.

Движение возобновлено на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Ранее движение по Транскавказской автомагистрали было ограничено накануне вечером из-за непогоды.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.