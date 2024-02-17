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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

ЛЭП повреждена при обстреле ВСУ белгородского поселка Задорожный

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле территории Краснояружского района.

"Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона отметил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.

Ранее в субботу Гладков сообщал об обстреле ВСУ восьми районов области за минувшие сутки.

Белгородская область Задорожный Вячеслав Гладков
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