ЛЭП повреждена при обстреле ВСУ белгородского поселка Задорожный
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле территории Краснояружского района.
"Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.
Глава региона отметил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.
Ранее в субботу Гладков сообщал об обстреле ВСУ восьми районов области за минувшие сутки.