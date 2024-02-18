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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Четыре района Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье в телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Безымено - установлено два прилета. Один из снарядов разорвался перед трактором, пострадал водитель.

"Окраина села Почаево подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. В селе Пороз дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В селе Козинка дрон-камикадзе сдетонировал в воздухе. Обошлось без последствий на земле. По окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Под обстрел попала окраина села Глотово - установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. Также в Глотово двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект. Никто не пострадал", - написал Гладков.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре минометных снаряда. "Также противник атаковал с помощью двух квадрокоптеров и пяти FPV-дронов. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Село Устинка атаковано одним дроном-камикадзе, село Наумовка - с помощью двух дронов-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - уточнил губернатор.

По данным Гладкова, в Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Задорожный - зафиксировано три прилета. Обошлось без пострадавших. "По окраине села Теребрено выпущено три минометных снаряда, по окраине села Вязовое - шесть минометных снарядов. В данных населенных пунктах обошлось без последствий. В селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - сообщил глава региона.

В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено четыре минометных снаряда. Как добавил Гладков, обошлось без последствий.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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