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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Восемь районов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, в Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Глотово и Безымено - установлено пять прилетов. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе, пострадал водитель.

"Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. Окраина села Пороз подверглась атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто не пострадал. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи", - добавил Гладков.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 17 минометных снарядов. "Также в селе противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное - поврежден один автомобиль, в Дубовском сельском поселении пострадало 4 частных домовладения, в Крутологском и Тавровском сельских поселениях - по одному частному домовладению", - написал глава региона.

По данным Гладкова, в Валуйском городском округе обошлось без последствий. "В селах Долгое и Карабаново противник атаковал с помощью дронов-камикадзе - по одному в каждом селе", - говорится в сообщении.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли хутор Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 29 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет. По селу Тишанка выпущен один минометный снаряд. Пострадавших нет.

В Губкинском городском округе в районе села Вислая Дубрава средствами ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Над селом Долгое сбит один БПЛА самолетного типа. Глава региона сообщил, что обошлось без пострадавших.

В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено пять артиллерийских снарядов. Как написал Гладков, пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе, по его данным, по селу Середа выпущено 15 минометных снарядов, по хутору Мухин - семь, по городу Шебекино - четыре минометных снаряда. "Также в Шебекино с двух БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.

В Яковлевском городском округе в районе города Строитель системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Гладков написал, что обошлось без последствий на земле.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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