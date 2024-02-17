Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в субботу около 20:40 по Москве средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.
О поражении беспилотника также сообщил губернатор Богомаз: "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ".
Как утверждает губернатор, пострадавших и разрушений нет.