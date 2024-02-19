ФСБ сообщила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Запорожской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что нейтрализовала при задержании гражданина РФ, готовившего теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. "Координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ", - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что при попытке задержания Дятленко "оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован".

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

"В результате осмотра места происшествия обнаружен и изъят пистолет Макарова, патроны к нему и стрелянные гильзы. В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заявили в ЦОС ФСБ.