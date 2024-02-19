Повышение порога требований для начала банкротства юрлиц рекомендовано к I чтению

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект Верховного суда, повышающий с нынешних 300 тысяч рублей до 2 млн рублей минимальную сумму долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц.

Верховный суд внес законопроект № 516699-8 в палату в декабре 2023 года.

Документ также повышает минимальную сумму долга для начала банкротства стратегических предприятий и организаций с 1 млн рублей до 3 млн рублей, аналогичный порог предлагается и для сельскохозяйственных организаций (сейчас 500 тысяч рублей). Изменения минимальной суммы долга для запуска банкротства граждан, включая индивидуальных предпринимателей (500 тысяч рублей), законопроект не предусматривает.

Свою инициативу ВС объясняет накопленным уровнем инфляции с момента введения действующих порогов. "Арифметический подсчет: с 2002 года (тогда был принят закон о банкротстве - ИФ), если применить индекс потребительских цен, <...> это будет 2,8 млн рублей, мы округлили до 3 млн рублей, - сказала на заседании комитета зампредседателя ВС Ирина Подносова. - Мы считаем, что это логично, это правильно. Представляете 1 млн рублей (долга - ИФ) для стратегических предприятий в наше время. Обанкротить оборонное предприятие за 1 млн рублей?"

Кроме того, отметила она, существующие пороговые суммы для инициирования дел о несостоятельности организаций являются "нереальными для возбуждения банкротств, потому что это само по себе затратное мероприятие".

Упрощение процедур для снижения нагрузки

Для снижения нагрузки на суды авторы документа предлагают упростить некоторые элементы разбирательств за счет расширения списка ситуаций, когда суды вправе выносить решения без проведения заседания и изготавливать только их резолютивную часть. Это нововведение распространится на обособленные споры о включении требований в реестр, об освобождении арбитражного управляющего по его заявлению от возложенных на него обязанностей, о распределении судебных расходов по делу о банкротстве и т.д.

ВС обосновывет свое предложение данными статистики. По словам Подносовой, в 2023 году суды рассмотрели 340 тысяч дел о банкротстве, но в рамках них было рассмотрено 2,6 млн обособленных споров. Это количество превышает число всех дел, рассмотренных арбитражными судами за прошлый год - 1,75 млн дел. Она подчеркнула, что значительная часть таких разбирательств является бесспорными, например включение требований в реестр кредиторов и продление процедуры банкротства.

ВС также предлагает расширить полномочия арбитражных управляющих. Если проект будет принят, то в законе будет закреплено их право запрашивать данные о должнике, его контрагентах, супруге без предварительного обращения в суд. Сейчас нередко арбитражным управляющим приходится получать соответствующую санкцию в судебном порядке, хотя право на запрос таких сведений у них есть.

Финансовым управляющим в делах о банкротстве граждан проект предоставляет право запрашивать данные не только об имуществе и счетах должника, но и его супруга или супруги.