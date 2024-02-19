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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Синоптики предупредили сибиряков о сильных морозах на этой неделе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Сибири, особенно в ее самых густонаселенных районах, ожидаются крайне низкие температуры; они сохранятся до конца этой недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода в самой Сибири, особенно в самых густонаселенных районах. Там температура на 12-15 градусов ниже нормы, поэтому в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, на юге Красноярского края, Тыве, Хакасии очень низкие температуры - до минус 40. В течение всей этой недели очень низкие температуры", - сказал он.

В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные морозы, особенно во вторник и среду, с температурой минус 45 и ниже. В этот же период в Тыве мороз до минус 50 и ниже.

В Омской области сохранится аномально холодная погода с морозом до минус 40. В Алтайском крае и Кемеровской области температура до минус 35 и ниже.

Аналогичная ситуация в Хакасии, там температура ниже нормы на 12-13 градусов.

"Это длительный период аномально холодной погоды, обусловленный антициклоном. Сохранится он до конца недели", - сообщил Вильфанд.

Кроме того, на юге Тюменской области, которая входит в состав Уральского федерального округа, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 и более градусов ниже нормы. Ожидается температура до минус 37 - минус 35.

По словам Вильфанда, в Петербурге ожидается температура около и выше нормы, и, начиная с четверга, температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация складывается и в центре европейской России.

Петербург Роман Вильфанд Гидрометцентр Сибирь
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