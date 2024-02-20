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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Брянский губернатор сообщил об еще двух сбитых за ночь беспилотниках

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила ещё два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Погарского и Стародубского районов.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Ранее он сообщил об уничтожении системой ПВО одного дрона над территорией Погарского района.

Минобороны России затем сообщило, что в ночь на вторник в Брянской области дежурные средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область Минобороны
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