Брянский губернатор сообщил об еще двух сбитых за ночь беспилотниках
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила ещё два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Погарского и Стародубского районов.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Ранее он сообщил об уничтожении системой ПВО одного дрона над территорией Погарского района.
Минобороны России затем сообщило, что в ночь на вторник в Брянской области дежурные средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа.