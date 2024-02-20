Брянский губернатор сообщил об еще двух сбитых за ночь беспилотниках

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила ещё два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Погарского и Стародубского районов.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Ранее он сообщил об уничтожении системой ПВО одного дрона над территорией Погарского района.

Минобороны России затем сообщило, что в ночь на вторник в Брянской области дежурные средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа.