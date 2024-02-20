Песков не нашел ничего необычного в повышении в звании высокопоставленных сотрудников ФСИН

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Повышение в звании ряда высокопоставленных сотрудников ФСИН России - часть обычных кадровых процессов, которые идут своим ходом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это обычные процессы - и ротационные процессы, и процессы продвижения по службе. Они идут своим ходом. Это абсолютно нормально", - ответил он на брифинге на просьбу прокомментировать присвоение новых званий ряду сотрудников из числа руководства ФСИН России на фоне новости о смерти Алексея Навального.

Речь, в частности, идет о первом заместителе директора ФСИН Валерии Бояриневе, которому 19 февраля указом президента было присвоено звание генерал-полковника внутренней службы, замдиректоре ведомства Александре Розине, получившем звание генерал-лейтенанта внутренней службы, и еще нескольких высокопоставленных сотрудниках службы.