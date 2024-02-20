Песков заявил о диалоге по текущим вопросам с ОАЭ на фоне сообщений о проблеме компаний РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Все текущие вопросы, возникающие во взаимоотношениях с ОАЭ, решаются в рамках механизмов двустороннего сотрудничества, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что у российских компаний возникают проблемы при взаимодействии с банками ОАЭ из-за санкций.

"В целом у нас насыщенный диалог с Абу-Даби, мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие", - отметил Песков.

По его словам, "все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые функционируют между нашими двумя странами".