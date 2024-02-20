Скорая помощь врезалась в тепловоз в Башкирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства столкновения скорой помощи и тепловоза в башкирском Стерлитамаке, в результате которого один человек погиб и четверо получили травмы.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, авария произошла во вторник около 20:00 по местному времени (18:00 по Москве) на улице Железнодорожный тракт.

По данным регионального главного управления МЧС, травмы получили два фельдшера, водитель автомобиля и сопровождающий. Они доставлены в больницу. Пациентка 1956 года рождения погибла.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы.