Путин сообщил о контроле над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Населенный пункт Крынки фактически взят под контроль российских военных, вокруг скрываются единицы, оставшиеся от подразделений ВСУ в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне доложили, что этот населенный пункт на левом берегу Днепра практически, не практически, а полностью под нашим контролем, там выстроена необходимая оборона. Человека четыре или пять где-то прячутся, им предлагают сдаться", - сказал Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Президент добавил, что тех, кто решает сдаться, принимают в качестве пленных, но "человека три-четыре то ли в лесах, то ли в вырытых норах там прячутся".

Президент попросил главу Минобороны изложить его оценку того, что происходит на этом участке.

Шойгу ответил, что знает о докладе Михаила Теплинского (командующий воздушно-десантными войсками - ИФ) президенту, и подтверждает его оценку ситуации вокруг Крынок.