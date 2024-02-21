Задержан подозреваемый в подготовке теракта против силовика в Подмосковье

По данным ФСБ, мужчина заложил взрывчатку под машину сотрудника правоохранительных органов в Лобне

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании мужчины, по заданию украинских спецслужб заложившего взрывчатку под автомобиль сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне.

"По подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин РФ. Установлено, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", - заявили в управлении.

Там добавили, что в минувший понедельник мужчина заложил взрывное устройство под автомобиль возле одного из административных зданий в Лобне.

"СВУ обезврежено взрывотехниками ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщили в УФСБ.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ст. 205 УК РФ "Террористический акт", ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Подозреваемый заключен под стражу, добавили в управлении.