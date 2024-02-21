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Совет Федерации изменил процедуру выдачи и отзыва прокатного удостоверения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о выдаче или отзыве прокатного удостоверения на фильм через электронные цифровые подписи.

Закон вводит реестровую модель оказания государственных услуг по выдаче удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм, а также регламентирует техническую сторону оформления.

По закону при выдаче прокатного удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм вместо оформления бумажных документов будет формироваться "юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе".

Информация о выданных удостоверениях национального фильма и прокатных удостоверениях на фильмы должна быть общедоступной и публиковаться на сайте Минкультуры.

Кроме того, закон предусматривает, что субтитры для глухих и тифлокомментарий к национальному фильму, производство которого предусматривает госфинансирование, должны быть предоставлены демонстратору кинокартины производителем, прокатчиком или иным правообладателем фильма одновременно с его копией.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Прокатные удостоверения на фильмы, удостоверения национальных фильмов, выданные до дня вступления в силу закона, будут действовать до истечения срока их действия.

Минкультуры Совет Федерации
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