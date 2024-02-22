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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Путин пообещал проработать изменение расчета суточных для водителей грузовиков

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает справедливым вопрос о необходимости изменения шкалы расчета суточных для работников автомобильной отрасли.

"Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо", - сказал Путин на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.

В ходе общения один из участников обратился к президенту с вопросом, возможно ли увеличить суточные для этой категории лиц, поскольку они составляют 700 рублей в день, а обед обходится в 500 рублей.

Путин заметил, что вопрос поставлен абсолютно правильно, нужно "поменять эту шкалу в соответствии с особенностями работы".

Глава государства добавил, что существует единый подход к выплате суточных и командировочных, но это решение не совсем сбалансированное. "Потому что в вашем случае, вы постоянно в командировках, а некоторые раз в год выезжают в командировки, это большая разница", - сказал Путин, заметив, что в соседних странах платят больше.

Владимир Путин
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