Минтранс объяснил планы сбора IP-адресов пассажиров изменениями в Конвенции

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах подготовлен в интересах их безопасности и соответствует международной практике, сообщили в Минтрансе РФ.

О подготовке такого приказа ранее сообщила газета "Коммерсантъ". Сейчас в единую государственную информационную систему поступают паспортные данные пассажиров, дата поездки и маршрут. По сведениям издания, проект приказа расширяет этот перечень, в него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. Данные должны передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью).

Механизм предоставления расширенной информации о пассажирах "в интересах обеспечения их безопасности в условиях существования угроз террористического характера" предусмотрен изменениями в Конвенцию о международной гражданской авиации, которые были внесены в конце 2022 года, сообщил журналистам замминистра транспорта Дмитрий Баканов.

"Законодательство ряда стран уже сегодня требует, чтобы авиакомпании в случае полетов в аэропорты этих стран или через их территории предоставляли уполномоченным властям этих стран расширенную информацию о бронировании пассажиров, - передал он через пресс-службу. - Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом России, меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета. Такой перечень информации предоставляется только в случае ее фактической фиксации в информационной системе авиакомпании".

Государственные информационные системы "имеют полный набор механизмов для обеспечения безопасности хранимой информации", заверил он.

Как уточнили в пресс-службе Минтранса, проект приказа распространяется не только на авиационный, но и на другие виды транспорта: "Согласно пункту 5 раздела I приказа Минтранса России от 19 июля 2012 г. № 243, автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП) формируются централизованно как совокупность баз персональных данных по перевозкам пассажиров всеми видами транспорта".