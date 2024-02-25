Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Система ПВО сбила украинский дрон на подлете к Белгороду

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что система противовоздушной обороны в воскресенье уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области.

Как уточнили в Минобороны, попытка атаки была пресечена около 23:00 по Москве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО - беспилотник самолетного типа был сбит на подлете к городу.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своём телеграм-канале.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 25 февраля

Российские системы ПВО перехватили две украинские ракеты над Черным морем

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Кременского района ЛНР

Что произошло за день: суббота, 24 февраля

Военная операция на Украине

Доля поддерживающих СВО россиян за два года возросла

Доля поддерживающих СВО россиян за два года возросла

Петр Серков будет исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ

Скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

Скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

Рябков заявил, что Россия не планирует выходить из Договора по космосу

Рябков заявил, что Россия не планирует выходить из Договора по космосу
Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });