Система ПВО сбила украинский дрон на подлете к Белгороду

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что система противовоздушной обороны в воскресенье уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области.

Как уточнили в Минобороны, попытка атаки была пресечена около 23:00 по Москве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО - беспилотник самолетного типа был сбит на подлете к городу.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своём телеграм-канале.