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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Начальник Генштаба РФ посетил командный пункт 58-й армии в зоне СВО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ на командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения", - говорится в сообщении.

"58-я армия, она никогда не подводила - и в боях на Северном Кавказе, и здесь. Так она вообще - армия номер один", - сказал Герасимов на видео Минобороны.

На командном пункте Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

58-я общевойсковая армия входит в состав Южного военного округа. Пункты постоянной дислокации частей и соединений 58-ой армии находятся на Северном Кавказе.

Валерий Герасимов Генштаб Минобороны СВО
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