Утвержден порядок подготовки продажи значимого госимущества не через приватизацию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило порядок подготовки решений по продаже значимых объектов, находящихся в федеральной собственности и не подпадающих под нормы приватизации. Об этом сообщает сайт правительства.

Условием продажи таких активов может быть привлечение инвестиций, модернизация и технологическое развитие.

"Решения правительства об отчуждении федерального имущества будут предусматривать способ и сроки отчуждения, порядок определения цены, оплату путем зачисления денежных средств на счет Федерального казначейства, передачу федерального имущества покупателю и другие условия отчуждения. Для сделок с инвестиционными условиями решение правительства дополнительно должно содержать целевые показатели достижения таких условий, порядок проведения контроля за их выполнением, а также форму и периодичность представления отчётности о ходе их реализации", - говорится в сообщении.

Отчуждение федерального имущества может осуществляться через механизм торгов, аналогичный приватизации, в отдельных случаях без проведения торгов, за счет внесения активов в уставный капитал, а также публичное размещение.