На ежемесячные выплаты некоторым мобилизованным и контрактникам выделили 4 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выделит более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников, сообщает сайт кабинета министров со ссылкой на уже подписанное распоряжение.

Эти граждане будут ежемесячно получать компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.

Компенсации положены военнослужащим, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами различных силовых структур, например, МВД, МЧС, ФСИН или Росгвардии и получали пенсию за выслугу лет.

"Решение позволит возобновить такую социальную поддержку", - говорится в сообщении.