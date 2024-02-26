Сбер рекомендовал пользователям Android обновить онлайн-банк

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк советует пользователям устройств на платформе Android обновить приложение "Сбербанк онлайн", говорится в сообщении банка.

В ближайшие дни работа версий приложения, которые выпущены в 2022 году, будет ограничена. Банк также рекомендует обновить приложения, установленные в 2023 году.

Сбербанк в январе выпустил новую версию приложения для смартфонов на платформе iOS. Банк также советовал в первую очередь скачать новое приложение клиентам со старыми версиями "Сбербанк онлайн" (их поддержку он собирался прекратить).