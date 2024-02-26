Песков заявил, что никто не обсуждал с Москвой мирный план Зеленского

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что никаких контактов по обсуждению мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который рассматривается на конференции в Швейцарии, с Москвой не проводится, что делает женевский формат, как минимум, странным.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее сообщил, что Киев намерен передать Москве свой план урегулирования, обсуждаемый в Женеве, хотя не считает это переговорами. Пескову задали вопрос, были ли уже контакты на эту тему.

"Нет, никаких контактов на эту тему не было. Насколько мы понимаем, там речь идет вот об этом странном формате женевском - конференции по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что, по меньшей мере, это странный формат, потому что некий мирный план обсуждается без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"По всей видимости, это в развитии вот этого формата шла какая-то речь, не более того", - добавил он.