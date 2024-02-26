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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В ряде регионов Сибири и Урала в конце февраля ожидается аномально высокая температура

Потепление прогнозируется в Ленинградской и Калининградской областях

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Аномально высокие температуры ожидаются в конце февраля на севере Урала, Западной и Средней Сибири; температура выше нормы ожидается на всей европейской территории России. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В последних числах февраля на севере и Урала, и Западной Сибири, и Средней Сибири температура будет выше нормы на 12-16 градусов. Очень высокая температура. Это значит, что дневные температуры, скажем, в Салехарде, в Ямале, будут очень высокими – минус 4-6 градусов. Даже на Таймыре дневные температуры будут 12-16 градусов мороза. Такой температурный фон бывает в первой декаде апреля в этих регионах", - сказал Вильфанд.

По его словам, в течение недели Азиатский антициклон будет постепенно перемещаться на юг. Он будет над югом Урала и над Забайкальем. Это приведет к тому, что на юге азиатской части страны в течение ближайших 3-4 дней температура будет еще на 6-7 градусов ниже нормы. Но в самом начале марта уже отмечаются небольшие островки регионов, где прогнозируются сильные морозы. Это Иркутская область, Забайкалье, Амурская область и юг Якутии.

Положительная аномалия, по словам научного руководителя Гидрометцентра, ожидается на всей европейской территории России и в умеренных широтах азиатской части страны – там температура будет выше нормы.

Вильфанд сообщил, что в северной половине азиатской части страны будет распространяться атлантический воздух. "Это нечасто встречающаяся ситуация, когда атлантический воздух перебирается через Урал, далеко на восток, и над Ямалом, Таймыром, даже над севером Якутии будет погоду определять атлантический воздух. Поэтому там такая высокая аномалия – на 8-12 градусов выше нормы, но это уже в начале марта", - отметил он.

В ближайшие дни, по его прогнозу, очень низкая температура ожидается в Новосибирской, Омской, Томской областях, на юге Красноярского края. Но постепенно атлантическое тепло будет перемещаться на восток, и 1-2 марта в Новосибирске, Омске, Томске температура будет на 2-4 градуса выше нормы. Там температура повысится сразу на 10-12 градусов, прогнозирует синоптик.

В частности, в Новосибирской области 27 февраля будет постепенное повышение – минус 7-10 градусов, а 28 февраля дневные температуры в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов. В конце месяца и 1-2 марта температура там ожидается минус 8-10 градусов ночью, минус 2-4 днем. Будет резкое повышение температуры. Аналогичная ситуация ожидается в Томской области.

В Алтайском крае ночные температуры и 27, и 28 февраля ожидаются в минус 20-25 градусов, только 1 марта температура резко повысится, уже будет минус 7-10 градусов ночью и дневные температуры минус 2-4.

В Екатеринбурге 27 февраля температура будет на 6 градусов выше нормы, сообщил Вильфанд.

Ленинградская и Калининградская области, по его словам, будут находиться под влиянием циклона, и воздушные массы будут перемещаться с юга Атлантики. В Ленинградской области в течение недели температура и днем, и ночью будет выше нулевой отметки. Ночные температуры - от нуля до плюс 3, а дневные - плюс 1 и плюс 6 градусов. Будет теплее, чем в Москве, примерно на 4 градуса, и на 7 градусов выше нормы. Это связано с тем, что воздушные массы перемещаются с юго-запада, а на юго-западе очень теплый воздух. В Калининградской области температура 27 февраля от 10 до 14 градусов. Это очень высокие температуры, констатировал синоптик, добавив, что ночные температуры ожидаются там в районе плюс 4-5 градусов, дневные – 7-9 в течение всей недели.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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