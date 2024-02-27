Путин заявил, что РФ продолжит повышать потенциал Сил специальных операций

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем Сил специальных операций пообещал продолжить повышать их мобильность и ударный потенциал, оснащать их новым оружием и техникой, сообщает Кремль во вторник.

"Мы будем и дальше укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Подчеркну - это один из основных приоритетов развития армии и флота России", - сказал глава государства в видеообращении.

Президент добавил, что Силы специальных операций, формирование которых началось в 2009 году, "с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевой крещение и стали мощной ударной силой нашей армии".

"Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира", - продолжил Путин.

"Уверен, что вы и дальше будете брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле, вносить весомый вклад в защиту России, в обеспечение безопасности нашей Родины и нашего народа. Еще раз благодарю вас за службу", - резюмировал президент.