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Стоимость летнего отдыха в детских лагерях России выросла в среднем на 20%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Туроператоры активно продают путевки в детские лагеря на лето, наибольшим спросом пользуются объекты на курортах Краснодарского края, при этом, по оценке туркомпаний, стоимость путевок выросла в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Мы работаем с объектами в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. Запросы и брони от родителей пошли с декабря 2023 года. Краснодарские лагеря "Премьера" и "Зори Анапы" бронируют очень хорошо. О загрузке подмосковных лагерей на лето судить рано: всплеск продаж всегда наблюдаем чуть позже, чем по южным регионам", - сообщила глава комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании "Диал-тур" Татьяна Иванова.

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По словам эксперта, спрос остался на уровне прошлого года в сегменте бюджетных лагерей, а на лагеря с более высокой стоимостью снизился.

В компании "Алеан" продажи туров в детские лагеря идут активнее, чем годом ранее, но неясно, сохранятся ли темпы бронирования до начала сезона.

"К 20-м числам февраля сделано больше бронирований, чем к этим же датам прошлого года. Спортивные группы, которые туры на лето обычно бронировали в марте-апреле, в этом году решили запланировать отдых заранее, еще в январе. Самым популярным направлением организованного детского отдыха остаются Анапа, Туапсе, Геленджик", - сказала руководитель пресс-службы Ирина Романова.

Предпочтения родителей, по ее словам, не изменились: самый распространенный запрос - возможность сочетать оздоровление и развлечения с освоением полезных навыков.

В компании "Опен Спейс" все взятые на реализацию квоты мест в лагерях Краснодарского края уже распродали. Путевки в подмосковные объекты пока есть в продаже.

По словам туроператоров, стоимость путевки в детский лагерь на лето выросла. Так, в "Диал-тур" отметили подорожание на 10-30% в зависимости от объекта. В турпакет входит смена в лагере и проезд.

"Хорошо бронируют в первую очередь лагеря эконом и среднего ценового сегмента, по которым стоимость проживания и питания поднялась не выше 10%", - сказала Иванова.

В "Опен Спейс" цена 10-дневной летней смены выросла на 15%. У "Алеана" стоимость путевок относительно прошлого года выросла примерно на 20%.

Анапа Геленджик Краснодар Крым Подмосковье РСТ Туапсе
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