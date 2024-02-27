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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Число подсанкционных российских лиц превысило 6000

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Число российских лиц и компаний, находящихся под санкциями хотя бы одной из основных западных стран-инициаторов, по итогам очередного раунда введения ограничительных мер превысило 6 тысяч. Сейчас их 6063 против 1000 по состоянию на 20 февраля 2022 года и 5444 на конец прошлого года, свидетельствует статистика системы X-Compliance.

За период с начала 2024 года США и их союзники приняли уже 1019 санкционных мер в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе в короткий отрезок с 22 по 25 февраля - 964. В частности, в американские списки попали 488 российских лиц, что является рекордным показателем за один день, в канадские - 161, европейские - 151, австралийские - 86.

Помимо этого, страны Запада стали все более активно вводить санкции против компаний из третьих стран, заподозренных в нарушении ограничительных мер против России. Согласно статистике системы X-Compliance, всего в отношении зарубежных компаний по программам, связанным с антироссийскими мерами, за период с 2022 по 2024 год США, ЕС и Великобритания ввели 483 санкции. Чаще всего это компании из ОАЭ, Кипра, Китая, Турции.

Евросоюз, который в 2021 году не вводил санкции против компаний из третьих стран в рамках антироссийских мер, в 2022 году ввел вторичные санкции против 8 компаний, в 2023 году - 21, с начала 2024 года - уже против 16. В списки в рамках 13-го пакета санкций попали организации из таких юрисдикций, как Индия, Шри-Ланка, Китай, Гонконг, Турция, Казахстан, Сербия, Таиланд, Белоруссия и КНДР.

В регулярной статистике по санкциям X-Compliance учитываются 11 основных санкционных списков иностранных государств, в том числе США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Польши, Канады, Японии и Австралии.

X-Compliance - сервис для управления комплаенс-рисками, созданный специалистами группы "Интерфакс". По данным опроса Национального совета финансового рынка, 63% финансовых организаций используют X-Compliance, в частности, для исполнения требований российских контрсанкций.

Евросоюз США X-Compliance
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