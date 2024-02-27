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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Белоусов не считает прогноз МВФ по росту ВВП РФ на 2,6% излишне оптимистичным

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Прогноз МВФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 2,6% не является излишне оптимистичным, рост "вполне спокойно" может превысить 2%, сказал журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Я не считаю, что он излишне оптимистичный (прогноз МВФ по росту ВВП РФ в 2024 году на 2,6% - ИФ). Да, может быть больше 2% (рост в 2024 г. - ИФ) вполне спокойно", - сказал Белоусов, напомнив про действующий прогноз Минэкономразвития (рост на 2,3% в 2024 г. - ИФ).

В РоссииБелоусов ждет роста ВВП России на более чем 2% в год в 2024-2026 годуЧитать подробнее

Как сообщалось, МВФ в конце январе повысил прогноз роста ВВП РФ до 2,6% с 1,1%.

Банк России 16 февраля повысил свой прогноз в 2024 году лишь до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%.

Таким образом, обновленный прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год по-прежнему ниже действующего от сентября официального прогноза Минэкономразвития (2,3%) и прогноза МВФ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, попадает в интервал ЦБ и предполагает в 2024 году рост на уровне 1,4%.

Андрей Белоусов ВВП МВФ РФ
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